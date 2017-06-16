На «Зеленом острове» в Омске появится новый мини-стадион

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В парке «Зеленый остров» для омичей построят новый мини-стадион. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе пресс-конференции рассказал глава БУ «Спортивный город» Денис Эммерт.

Стоимость возведения объекта он не назвал, но озвучил срок строительства – полтора месяца. В ближайшие 2 недели с участка уберут «пеньки», которые остались после спила деревьев.

В состав нового спортивного сооружения войдет площадка для игры в мини-футбол с искусственным покрытием размерами 40х20 метров, а также площадки для игры в стритбол и волейбол. Помимо этого, на мини-стадионе предусмотрена трехполосная легкоатлетическая дорожка и тренажеры.

Объект будет построен между двумя велодорожками, склон застроят трибунами. Другое место в парке под стадион не подошло из-за угрозы подтопления.

Как сообщает «Новый Омск», работы будут профинансированы по программе «Газпром — детям».