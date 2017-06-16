Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Вечер +29
Ночь +24
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.70 57.88
EUR64.35 64.64
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1

НовостиОбщество в Омске

Вторник и четверг - дни жалоб на ремонт омских дорог

Вторник и четверг - дни жалоб на ремонт омских дорог
В указанные дни с 17:00 до 18:00 часов в департаменте городского хозяйства будут принимать жалобы от недовольных горожан.
16.06.2017 13:45
Поделиться:

Омичи, недовольные ремонтом дорог, смогут лично обратиться с жалобами в департамент городского хозяйства. Мэр Вячеслав Двораковский поручил департаменту городского хозяйства проводить прием неравнодушных граждан с 17:00 до 18:00 часов по вторникам и четвергам.

Бдительным горожанам нужно принести с собой фото или видео, где, по их мнению, зафиксированы нарушения. Прием будет проходить по адресу: улица Гагарина, дом 32/1, кабинет 406.

Также вопросы, касающиеся ремонта дорог, можно задать через постоянно действующую интерактивную форму на сайте мэрии Омска.

Глава профильного департамента Сергей Фролов заверил, что власти проанализируют жалобы горожан и, в случае подтверждения фактов нарушений при ремонте дорог, отреагируют самым жестким образом.

Напомним, в 2017 году в Омске обновят 33 дороги, 31 из которых пообещали закончить ко Дню города. В настоящее время завершен ремонт улиц Волгоградской, 25-ой Северной и Граничной. Некоторые дороги планируется заасфальтировать раньше запланированного срока. А вот скажется ли это на качестве проведенных работ, покажет время.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 94
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, мэрия, департамент городского хозяйства, жалоба, дороги, ремонт дорог

Читайте также:

Изображение

В Омске пешеходам добавили времени на пересечение улицы Лукашевича

Соответствующие изменения были внесены в режим работы светофора на пересечении улиц Лукашевича и Степанца.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Велосипеды, ролики, туризм, альпинизм. Известные марки, разумные цены!
Триал-Спорт, сеть спортивных магазинов
Красный Путь, 145 к1
Распродажа велосипедов Format, Forward до 30%
Велоцентр, оптово-розничный магазин
10 лет Октября, 127
Брендовые велосипеды от 20 тыс. руб.! Годовое обслуживание бесплатно
НОВАЯ АТЛЕТИКА, спортивный клуб-магазин по продаже велосипедов и спортивного инвентаря
Лермонтова, 4
Велосипеды от 12 900 руб.*
RIDE, торгово-сервисная фирма
Волховстроя, 5 к1
*Подробности по т. 507-518, на www.rideomsk.ru.

Новости рубрики

В Омской области 17 ликвидаторов Чернобыльской АЭС получат жилищные сертификаты

В Омской области 17 ликвидаторов Чернобыльской АЭС получат жилищные сертификаты

273 просмотров, комментировать
31 дорогу в Омске отремонтируют ко Дню города

31 дорогу в Омске отремонтируют ко Дню города

522 просмотров, комментировать
Пять городских пляжей откроют после спада воды в Иртыше

Пять городских пляжей откроют после спада воды в Иртыше

270 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2395 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

2325 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1444 просмотров, комментировать 15

В конце пути

533 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

502 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

121 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Ежедневный макроэкономический обзор: повышение ставки учтено рынком

Ежедневный макроэкономический обзор: повышение ставки учтено рынком

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

// Банк ВТБ (ПАО)

Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Зотов Александр Владимирович
Зотов Александр Владимирович

// История с продолжением: события декабря в оценках экспертов

Все упоминания (4)

Карась Дмитрий Леонтьевич
Карась Дмитрий Леонтьевич

// Дмитрий Карась возглавил Омский Фонд капитального ремонта

Все упоминания (15)

Шелпаков Сергей Васильевич
Шелпаков Сергей Васильевич

// Подбельский представил нового гендиректора ВК «Омичка»

Все упоминания (71)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Азимут 360
Азимут 360

// Как устроить семейный отпуск с комфортом

Все упоминания (3)

Омский каучук, ОАО
Омский каучук, ОАО

// В Омске пять часов тушили пожар на заводе "Полиом"

Все упоминания (46)

Интерсиб, международный выставочный центр
Интерсиб, международный выставочный центр

// Омск откроет "Сибирскую неделю здоровья и красоты"

Все упоминания (24)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3283 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2560 просмотров, комментировать
На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

1617 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик