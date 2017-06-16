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Вторник и четверг - дни жалоб на ремонт омских дорог
Омичи, недовольные ремонтом дорог, смогут лично обратиться с жалобами в департамент городского хозяйства. Мэр Вячеслав Двораковский поручил департаменту городского хозяйства проводить прием неравнодушных граждан с 17:00 до 18:00 часов по вторникам и четвергам.
Бдительным горожанам нужно принести с собой фото или видео, где, по их мнению, зафиксированы нарушения. Прием будет проходить по адресу: улица Гагарина, дом 32/1, кабинет 406.
Также вопросы, касающиеся ремонта дорог, можно задать через постоянно действующую интерактивную форму на сайте мэрии Омска.
Глава профильного департамента Сергей Фролов заверил, что власти проанализируют жалобы горожан и, в случае подтверждения фактов нарушений при ремонте дорог, отреагируют самым жестким образом.
Напомним, в 2017 году в Омске обновят 33 дороги, 31 из которых пообещали закончить ко Дню города. В настоящее время завершен ремонт улиц Волгоградской, 25-ой Северной и Граничной. Некоторые дороги планируется заасфальтировать раньше запланированного срока. А вот скажется ли это на качестве проведенных работ, покажет время.
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