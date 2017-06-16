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За ремонтом дворов омичи могут следить через Интернет
Жители Омской области могут самостоятельно проследить за ходом реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время на сайте https://sreda.dom.gosuslugi.ru омичи могут ознакомиться с программами благоустройства, а в дальнейшем смогут узнать информацию о расходовании средств, посмотреть дизайн-проеты и фотографии с места ремонта.
Кроме того, жители региона смогут комментировать проект и участвовать в обсуждениях.
Такой формат общения с населением позволит контролировать реализацию программы в регионе, оперативно отслеживать процесс благоустройства и решать возникающие проблемы,
- отметили в областном Правительстве.
Напомним, в 2017 году в регионе планируется благоустроить 77 общественных пространств и отремонтировать почти 700 дворов. Как ранее сообщал Омскпресс, на эти цели будет направлено порядка 450 миллионов рублей. Проект по благоустройству рассчитан до 2022 года.
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