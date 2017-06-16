В северных районах Омской области Иртыш отступает от населенных пунктов

Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/4.0; +http://yandex.com/bots)

Большая вода отступает. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает ГУ МЧС по Омской области. Не смотра на то, что за сутки на севере Омской области у населенного пункта Усть-Ишим уровень воды не упал и составляет 8 метров, на ближайшие 24 часа ожидается его понижение.

В районе остается подтопленными 39 приусадебных участков, что на 5 меньше, чем в четверг, 15 июня.

Автотранспортное сообщение отсутствует с 8 населенными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

Все еще затруднено автотранспортное сообщение с Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.

На территории Тарского района вода в Иртыше за сутки спала на 3 сантиметра и ожидается ее дальнейшее снижение. В населенном пункте Тара остаются подтопленными 29 приусадебных участков.

МЧС напоминает важные телефоны:

Телефон ЕДДС Усть-Ишимского муниципального района: (38150)2-13-00.

Телефон ЕДДС Тарского муниципального района: (38171)2-00-05.

Телефон Доверия ГУ МЧС России по Омской области: (3812)94-83-33, телефон МЧС: 101.

Фото: ГУ МЧС по Омской области