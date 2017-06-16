Новости → Общество в Омске
В северных районах Омской области Иртыш отступает от населенных пунктов
Большая вода отступает. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает ГУ МЧС по Омской области. Не смотра на то, что за сутки на севере Омской области у населенного пункта Усть-Ишим уровень воды не упал и составляет 8 метров, на ближайшие 24 часа ожидается его понижение.
В районе остается подтопленными 39 приусадебных участков, что на 5 меньше, чем в четверг, 15 июня.
Автотранспортное сообщение отсутствует с 8 населенными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.
Все еще затруднено автотранспортное сообщение с Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.
На территории Тарского района вода в Иртыше за сутки спала на 3 сантиметра и ожидается ее дальнейшее снижение. В населенном пункте Тара остаются подтопленными 29 приусадебных участков.
МЧС напоминает важные телефоны:
Телефон ЕДДС Усть-Ишимского муниципального района: (38150)2-13-00.
Телефон ЕДДС Тарского муниципального района: (38171)2-00-05.
Телефон Доверия ГУ МЧС России по Омской области: (3812)94-83-33, телефон МЧС: 101.
Фото: ГУ МЧС по Омской области
Читайте также:
Омичей приглашают полистать книгу или газету под открытым небом
В Омске начали свою работу читальные залы на улице. Для юных читателей будут проводить литературные игры, викторины и конкурсы.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня