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НовостиОбщество в Омске

В северных районах Омской области Иртыш отступает от населенных пунктов

В северных районах Омской области Иртыш отступает от населенных пунктов
Уровень воды в реке постепенно снижается. МЧС контролирует ситуацию на месте.
16.06.2017 12:42
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Большая вода отступает. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает ГУ МЧС по Омской области. Не смотра на то, что за сутки на севере Омской области у населенного пункта Усть-Ишим уровень воды не упал и составляет 8 метров, на ближайшие 24 часа ожидается его понижение.

В районе остается подтопленными 39 приусадебных участков, что на 5 меньше, чем в четверг, 15 июня.    

Автотранспортное сообщение отсутствует  с  8 населенными пунктами:  Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

Все еще затруднено автотранспортное сообщение с Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.

На территории Тарского района вода в Иртыше за сутки спала на 3 сантиметра и ожидается ее дальнейшее снижение. В населенном пункте Тара остаются подтопленными 29 приусадебных участков.

МЧС напоминает важные телефоны:

Телефон ЕДДС Усть-Ишимского муниципального района: (38150)2-13-00.

Телефон ЕДДС Тарского муниципального района: (38171)2-00-05.

Телефон Доверия ГУ МЧС России по Омской области: (3812)94-83-33, телефон МЧС: 101. 

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Автор: Алина Савельева
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