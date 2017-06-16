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НовостиПроисшествия в Омске

Омич предстанет перед судом за взятку судебному приставу

Омич предстанет перед судом за взятку судебному приставу
Дело рассмотрят в Кировском районном суде.
16.06.2017 12:15
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В Омске перед судом предстанет 29-летний Николай Б., который обвиняется в даче взятки должностному лицу.

Как сообщает областная Прокуратура, в феврале текущего года судебный пристав вынес фигуранту постановление о подписке о невыезде в связи с долгами перед ПАО «Почта-Банк».

29 марта 2017 года Николай Б. пришел в кабинет судебных приставов и дал приставу-исполнителю взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы тот снял с него ограничение на выезд за пределы страны.

Деньги сотрудник ФССП не взял и сообщил о преступлении правоохранителям. Факт передачи денежных средств был записан на камеру видеонаблюдения, установленную в кабинете.

Фигурант от дачи показаний отказался и свою вину не признал. Теперь его дело будут рассматривать в Кировском районном суде.

Автор: Анна Гапошина
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