Новости → Происшествия в Омске
Омич предстанет перед судом за взятку судебному приставу
В Омске перед судом предстанет 29-летний Николай Б., который обвиняется в даче взятки должностному лицу.
Как сообщает областная Прокуратура, в феврале текущего года судебный пристав вынес фигуранту постановление о подписке о невыезде в связи с долгами перед ПАО «Почта-Банк».
29 марта 2017 года Николай Б. пришел в кабинет судебных приставов и дал приставу-исполнителю взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы тот снял с него ограничение на выезд за пределы страны.
Деньги сотрудник ФССП не взял и сообщил о преступлении правоохранителям. Факт передачи денежных средств был записан на камеру видеонаблюдения, установленную в кабинете.
Фигурант от дачи показаний отказался и свою вину не признал. Теперь его дело будут рассматривать в Кировском районном суде.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Москве задержан администратор группы смерти
Соцсети: шторм над Омском (фото)
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
Штормовое предупреждение: гроза, град, сильный ветер