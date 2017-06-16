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Основатель омской компании «Титан» был участником «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Вчера, 15 июня, в прямом эфире жители России и даже зарубежных стран имели возможность задать свой вопрос президенту Владимиру Путину. Вопрос можно было отправить также и заранее.
В этом году омичам не удалось пробиться с обращениями напрямую к президенту. Но судя по вопросам из других регионов, всех граждан волнуют одни и те же проблемы: зарплаты, дороги, система здравоохранения и другие.
Стоит напомнить, что в 2016 году омичка Екатерина дозвонилась до президента и пожаловалась на плачевное состояние дорог.
Как сообщает пресс-служба АО «ГК «Титан», в 2017 году на 15-ой «прямой линии» побывал Михаил Сутягинский – основатель ГК «Титан», член генерального совета «Деловой России», который представляет интересы промышленников РФ, в том числе Омской области.
Также вместе с ним в зале находились представители бизнеса, финансовых институтов, общественных организаций и институтов развития, политическая элита.
Председателю Совета директоров АО «ГК «Титан» не случилось задать вопрос, но как отмечает пресс-служба Михаил Сутягинский уже встречался с главой государства в июне 2015 года в рамках XIX-го ПМЭФ, где высказал Владимиру Путину свое мнение о мерах поддержки бизнеса.
Фото: kremlin.ru
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