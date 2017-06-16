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В Омске пешеходам добавили времени на пересечение улицы Лукашевича
Вчера, 15 июня, были внесены изменения в работу светофора на Левобережье Омска.
Теперь на перекрестке Лукашевича-Степанца пешеходы смогут дольше пересекать проезжую часть улицы Лукашевича во второй фазе светофорного цикла.
Это необходимо для того, чтобы транспорт, движущийся по улице Лукашевича в прямом направлении со стороны улицы Крупской, успел освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, начинающими движение в следующей фазе,
- отметили в мэрии города Омска.
Специалисты уверены, что такие изменения позволят снизить риск ДТП с участием пешеходов.
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