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Соответствующие изменения были внесены в режим работы светофора на пересечении улиц Лукашевича и Степанца.

В Омске пешеходам добавили времени на пересечение улицы Лукашевича

Вчера, 15 июня, были внесены изменения в работу светофора на Левобережье Омска.

Теперь на перекрестке Лукашевича-Степанца пешеходы смогут дольше пересекать проезжую часть улицы Лукашевича во второй фазе светофорного цикла.

Это необходимо для того, чтобы транспорт, движущийся по улице Лукашевича в прямом направлении со стороны улицы Крупской, успел освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, начинающими движение в следующей фазе,

- отметили в мэрии города Омска.

Специалисты уверены, что такие изменения позволят снизить риск ДТП с участием пешеходов.