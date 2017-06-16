Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Вечер +29
Ночь +24
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.70 58.05
EUR64.35 64.74
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Linux (Wine); N; Windows NT 7; en-us)

НовостиОбщество в Омске

В Омске пешеходам добавили времени на пересечение улицы Лукашевича

В Омске пешеходам добавили времени на пересечение улицы Лукашевича
Соответствующие изменения были внесены в режим работы светофора на пересечении улиц Лукашевича и Степанца.
16.06.2017 11:15
Поделиться:

Вчера, 15 июня, были внесены изменения в работу светофора на Левобережье Омска.

Теперь на перекрестке Лукашевича-Степанца пешеходы смогут дольше пересекать проезжую часть улицы Лукашевича во второй фазе светофорного цикла.

Это необходимо для того, чтобы транспорт, движущийся по улице Лукашевича в прямом направлении со стороны улицы Крупской, успел освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, начинающими движение в следующей фазе,

- отметили в мэрии города Омска.

Специалисты уверены, что такие изменения позволят снизить риск ДТП с участием пешеходов.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 0
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, мэрия, светофор, левобережье, пешеходы, дороги, Лукашевича, Степанца

Читайте также:

Изображение

Прогноз погоды в Омске со 16 по 18 июня

Предварительный прогноз: жаркие выходные с температурой до +32 градусов. В субботу местами возможен небольшой дождь.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Палатки, тенты, мебель, зонты, качели, гамаки, бассейны
RICH FAMILY, сеть гипермаркетов детских товаров
Березовского, 19
Большой выбор сумок и аксессуаров небывалой красоты и разнообразия!
Эрнест, сеть магазинов
Пушкина, 59
Спецодежда и спецобувь от производителя, сопутствующий ассортимент СИЗ
Авангард-спецодежда Омск, ООО, производственно-торговая компания
Ленина, 53
Снаряжение для туризма и отдыха
Автогаз-сервис, ООО, автотехцентр
Долгирева, 1

Новости рубрики

Омичам предлагают оценить «Дневные поезда»

Омичам предлагают оценить «Дневные поезда»

623 просмотров, комментировать
За долги в пять миллионов рублей в Кузбассе арестован большегруз омского предпринимателя

За долги в пять миллионов рублей в Кузбассе арестован большегруз омского предпринимателя

281 просмотров, комментировать
Штормовое предупреждение: гроза, град, сильный ветер

Штормовое предупреждение: гроза, град, сильный ветер

1694 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2387 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

2323 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1437 просмотров, комментировать 15

В конце пути

530 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

498 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

114 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Ежедневный макроэкономический обзор: повышение ставки учтено рынком

Ежедневный макроэкономический обзор: повышение ставки учтено рынком

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

// Банк ВТБ (ПАО)

Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Варжин Виктор Николаевич
Варжин Виктор Николаевич

// Из-за долгов Тепловой компании омичи могут замерзнуть

Все упоминания (11)

Фрезоргер Евгений Анатольевич
Фрезоргер Евгений Анатольевич

// Опять «битва титанов»? Какая кошка пробежала между ними

Все упоминания (57)

Жириновский Владимир Вольфович
Жириновский Владимир Вольфович

// Жириновский приказал включить омскую школьницу в кадровый резерв ЛДПР

Все упоминания (49)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

Омская крепость
Омская крепость

// Омск - город на Иртыше

Все упоминания (547)

Витязь
Витязь

// "Авангард" сразится в суперфинале "Кубка Газпром нефти"

Все упоминания (67)

Титан, группа компаний
Титан, группа компаний

// Фонд развития промышленности одобрил проект по омскому производству фенола-ацетона

Все упоминания (229)

Авангард, ХК
Авангард, ХК

// В день открытия спорткомплекса на Дианова омичи смогут бесплатно поплавать в бассейне

Все упоминания (13)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3263 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2547 просмотров, комментировать
Штормовое предупреждение: гроза, град, сильный ветер

Штормовое предупреждение: гроза, град, сильный ветер

1694 просмотров, комментировать

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик