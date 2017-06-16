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В Нефтяниках для омичей заработал новый светофор
Новый светофорный объект на перекрестке улиц Химиков, 4-й Поселковой и ХХ Партсъезда начал свою работу 16 июня.
Как сообщает пресс-служба омской мэрии, для участников движения на данном участке будет организовано три фазы светофорного цикла регулирования. Исходя из данных транспортных и пешеходных потоков, была сформирована продолжительность каждой фазы работы светофора.
Длительность третьей фазы составит 13 секунд, что позволит пешеходам пересекать только одну проезжую часть улицы Химиков, от тротуара до островка безопасности или обратно,
- уточняет пресс-служба администрации Омска.
Стоит добавить, что указанный перекресток был принят аварийным. По данным департамента транспорта горадминистрации, в 2014 году здесь произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в 2015 году - 22 ДТП. Установленный светофор поможет снизить аварийность опасного участка.
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