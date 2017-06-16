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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области в аренду сдали землю под озером Песчаное

В Омской области в аренду сдали землю под озером Песчаное
Нарушение Земельного кодекса РФ выявили в ходе прокурорской проверки.
16.06.2017 10:13
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В Одесском районе прокуратура в ходе проверки соблюдения земельного законодательства выявила нарушения в деятельности органа местного самоуправления.

В сентябре 2014 года администрация Одесского района Омской области в нарушение Земельного кодекса РФ на землях, покрытых водным объектом государственной формы собственности (озером Песчаное), сформировала земельный участок и предоставила его на пять лет по договору аренды индивидуальному предпринимателю,

- сообщает прокуратура.

Интересен тот факт, что само озеро, как водный объект не предоставлялось  в аренду для товарного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов.

По информации прокуратуры, действующее законодательство не предусматривает возможности отчуждения (передачи в аренду) земельного участка под водным объектом отдельно от самого водного объекта.

Таким образом, выявив нарушения, прокуратура внесла главе Одесского муниципального района Омской области представление.

Незаконный договор об аренде земельного участка под озером расторгнут.

Автор: Алина Савельева
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