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НовостиПроисшествия в Омске

Ночью на Левобережье Омска пожарные час тушили частный дом

Ночью на Левобережье Омска пожарные час тушили частный дом
Источник картинки
Причины возгорания устанавливаются.
16.06.2017 09:15
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В ночь с 15 на 16 июня около 1:30 часов на пульт диспетчера МЧС поступила информация о пожаре на Левобережье Омска. В Кировском округе загорелся частный дом.

На место происшествие через 30 минут прибыло 32 спасателя на 7 спецмашинах.  К этому времени огонь перешел на кровлю дома, возникла угроза для близлежащих строений.

Справиться с огнем сотрудники МЧС не могли целый час. Ликвидировать пожар удалось почти в 3 часа ночи, информирует пресс-служба регионального Управления МЧС.

О причинах возгорания пока не сообщается.

Автор: Анна Гапошина
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