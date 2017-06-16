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Ночью на Левобережье Омска пожарные час тушили частный дом
В ночь с 15 на 16 июня около 1:30 часов на пульт диспетчера МЧС поступила информация о пожаре на Левобережье Омска. В Кировском округе загорелся частный дом.
На место происшествие через 30 минут прибыло 32 спасателя на 7 спецмашинах. К этому времени огонь перешел на кровлю дома, возникла угроза для близлежащих строений.
Справиться с огнем сотрудники МЧС не могли целый час. Ликвидировать пожар удалось почти в 3 часа ночи, информирует пресс-служба регионального Управления МЧС.
О причинах возгорания пока не сообщается.
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