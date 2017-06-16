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НовостиОбщество в Омске

Омичей приглашают полистать книгу или газету под открытым небом

Омичей приглашают полистать книгу или газету под открытым небом
В Омске начали свою работу читальные залы на улице. Для юных читателей будут проводить литературные игры, викторины и конкурсы.
16.06.2017 09:45
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В скверах, парках, на территории библиотек во всех округах Омска на все лето открылись читальные залы. В таких местах омичи могут почитать интересные книги и ознакомиться со свежей прессой под открытым небом.

Читальные залы будут работать в хорошую погоду по определенным дням и часам, которые можно посмотреть в расписании.

Например, библиотека «Мир женщины» каждый четверг с 10:00 до 18:00 часов при хорошей погоде организует летний пункт правового информирования «Правовой оазис». Программа предполагает обзоры книжных выставок, игры правовой тематики, исторические викторины и бесплатные консультации юриста.

Как отмечает пресс-служба омской мэрии, для юных читателей на площадках будут организованы литературные игры, викторины и конкурсы.

Так, на территории библиотеки имени Зои Космодемьянской уже открылся «Книжный сад для детей».

Ребят и их родителей ждут громкие чтения, творческие мастер-классы, литературные викторины, подвижные игры, а также качели и карусели, украшенные по мотивам любимых сказок,

- поясняет пресс-служба горадминистрации.

Стоит отметить, что «Книжный сад для детей» был создан в 2016 году. Детский летний досуг омичей получилось организовать благодаря грантовой поддержке социального партнера администрации города Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций компании «Газпром нефть» «Родные города».

Автор: Мария Ильченко
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