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НовостиОбщество в Омске

Омский водоканал обновляет водопровод

Омский водоканал обновляет водопровод
Модернизацию провели на участках водопровода в Центральном и Октябрьском округах.
16.06.2017 08:45
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На магистральном водопроводе в Центральном и Октябрьском округах Омска часто происходили перебои с водоснабжением из-за значительного износа водопроводных сетей. Так, в 2017 году специалисты «Росводоканал Омск» 10 раз выезжали для внеплановых работ на данном трубопроводе.

Для того, чтобы надежно обеспечить водой жителей многоквартирных домов и организаций данных округов, специалисты предприятия полностью заменили аварийный участок водопровода диаметром 800 миллиметров. Как отмечает пресс-служба «ОмскВодоканала», во время проведения ремонтных работ БСМП №2 была подключена к двум независимым водопроводам.

Работы по замене данного участка водопроводных сетей были включены в производственную программу предприятия. Важно было не просто обеспечить жителей округов водой, но и провести работы с минимальными неудобствами для горожан. Мы прикладываем все усилия, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки и восстановить водоснабжение потребителей,

- отметил главный инженер ОАО «ОмскВодоканал» Герасим Родин.

Ремонтно-восстановительные работы проводились 15 июня с 10:00 до 20:00 часов. Предприятие планировало завершить замену трубопровода за один день. Вода из этой трубы поступает в 3 детских сада, 2 школы, 78 многоквартирных домов и 12 административных зданий в районе улиц 10 лет Октября, Звездова, Куйбышева, 20 лет РККА, 8, 9, 11, 16 Линия, Омская, Иркутская, Шебалдина, Лизы Чайкиной, Масленникова, Богдана Хмельницкого, а также в частные дома от улицы 20 лет РККА по улицу 11 Линии до улицы Красноярская и БСМП №2.

Автор: Мария Ильченко
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