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Выбран новый председатель татарской культурной автономии Омской области
Им станет сорокалетний Радик Миниханов. Эта кандидатура была утверждена ранее в Москве в Федеральной автономии татар, возглавляемой председателем комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым.
Миниханов состоял в партии «Единая Россия», но проиграл праймериз в Заксобрание. Он пытался пройти, как самовыдвиженец, однако к регистрации его не допустили. Из партии Миниханов ушел со скандалом, который сопровождался письмом Дмитрию Медведеву, где перечислялись претензию к руководству единороссов Омска.
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Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!
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