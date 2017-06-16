Выбран новый председатель татарской культурной автономии Омской области

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Им станет сорокалетний Радик Миниханов. Эта кандидатура была утверждена ранее в Москве в Федеральной автономии татар, возглавляемой председателем комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым.

Миниханов состоял в партии «Единая Россия», но проиграл праймериз в Заксобрание. Он пытался пройти, как самовыдвиженец, однако к регистрации его не допустили. Из партии Миниханов ушел со скандалом, который сопровождался письмом Дмитрию Медведеву, где перечислялись претензию к руководству единороссов Омска.