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НовостиОбщество в Омске

В Омске собирают подписи против застройки Губернаторского сквера

В Омске собирают подписи против застройки Губернаторского сквера
Участок сквера на Набережной Тухачевского в Омске вновь стал яблоком раздора.
16.06.2017 01:22
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Восьмой арбитражный апелляционный суд обязал мера Омска изменить статус земельного участка с рекреационного на общественный и отдать его под застройку гостиничного торгово-развлекательного комплекса ООО «Омский компаньон». Но еще до всех тяжб старая прибрежная зона отдыха была предназначена только для размещения объектов образования, а не бизнеса и торговли.

Жители близлежащего многоквартирного дома собирают подписи против застройки участка, за дальнейшее благоустройство сквера, как зоны отдыха. На сегодняшний день собрано уже 86 подписей против решения суда.

Автор: Екатерина Анисенко
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