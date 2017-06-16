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Лучший врач Омской области получит машину 16 июня
В торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника примут участие около 800 работников здравоохранения Омской области. В этом году за свой добросовестный и самоотверженный труд наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации удостоены 137 врачей, почетными грамотами правительства Омской области – 33 человека, 402 специалиста награждены почетными грамотами регионального минздрава и более 1 000 специалистам объявлена благодарность за их многолетний и добросовестный труд.
Два работника здравоохранения, внесшие большой личный вклад в развитие отрасли получат нагрудный знак «Отличник здравоохранения Омской области».
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