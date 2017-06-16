Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
июня
пт
Утро +28
День +32
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD57.30 57.59
EUR64.11 64.38
 ПокупкаПродажа

18+

www.ru

НовостиПолитика в Омске

В Омской области изменен закон противодействия коррупции

В Омской области изменен закон противодействия коррупции
В Омской области произошли изменения в антикоррупционном законе.
16.06.2017 01:06
Поделиться:

Одним из главных нововведений стала государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций СОНКО «при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению». По Омской области зарегистрированы три таких специализированных организации.

Начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игорь Мурашкин считает, что пока сознание всех граждан не дорастет до перехода на жизнь без дачи взятки чиновнику, начальнику, врачу, сантехнику невозможен переход к разумному правовому государству.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 124
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: закон, коррупция, СОНКО

Читайте также:

Изображение

В Омске откроется предвыборный штаб Навального без самого оппозиционера

В ближайшее воскресенье будет открыт предвыборный штаб Алексея Навального в Омске.  

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Не хотите рисковать при покупке квартиры? Подробнее
Этажи, федеральная риэлторская компания
Красный Путь, 80/2
*ПАО «ВТБ24».
**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
Продажа, покупка жилья. Аренда жилья. Обмен квартир. Сделки за рубежом
Миран, ООО, агентство недвижимости
Фрунзе, 80
Кадастровые работы.Юридические услуги.Операции с недвижимостью!Скидка*
Аверс-риэлт, ООО
Декабристов, 104
*Подробнее по телефону.
Срочный выкуп квартир за 24 часа! 344-422
Квартсервис, компания недвижимости
Куйбышева, 43

Новости рубрики

Главой регионального Минпрома назначен Александр Докучаев

Главой регионального Минпрома назначен Александр Докучаев

354 просмотров, комментировать
Нового мэра Омска выберут к концу года

Нового мэра Омска выберут к концу года

268 просмотров, комментировать
Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра

Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра

249 просмотров, комментировать

Блоги

Владимир Жуковский Владимир Жуковский

Политолог
В Омске стал очевиден виновник загрязнения атмосферы – это АО «Омскгоргаз»

Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?

4523 просмотров
2
Алексей Сокин Алексей Сокин

Вице-спикер Городского Совета
День Строителя!

Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!

5290 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1424 просмотров, комментировать 15

В конце пути

522 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

489 просмотров, комментировать

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

90 просмотров, комментировать 2

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
Ежедневный макроэкономический обзор: повышение ставки учтено рынком

Ежедневный макроэкономический обзор: повышение ставки учтено рынком

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

// Банк ВТБ (ПАО)

Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Даутов Олег Равильевич
Даутов Олег Равильевич

// Гендиректора омского аэропорта "Фёдоровка" уволили

Все упоминания (19)

Берг Виктор Владимирович
Берг Виктор Владимирович

// С судьи Москаленко посмертно сняли обвинения в убийстве омского бизнесмена

Все упоминания (46)

Бонковский Степан Степанович
Бонковский Степан Степанович

// В правлении омской АРП сменилось несколько должностных лиц

Все упоминания (17)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Билайн
Билайн

// В центре Омска бомж ограбил двух пенсионерок

Все упоминания (145)

Тихая речка
Тихая речка

// Коттеджный поселок "Красноярка De Luxе”: новый формат проживания

Все упоминания (3)

Геомарт-Ритейл, ООО
Геомарт-Ритейл, ООО

// Для ликвидации омского "Геомарта" не хватает одной записи

Все упоминания (36)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3239 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2509 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2266 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик