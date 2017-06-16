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В Омской области изменен закон противодействия коррупции
Одним из главных нововведений стала государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций СОНКО «при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению». По Омской области зарегистрированы три таких специализированных организации.
Начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игорь Мурашкин считает, что пока сознание всех граждан не дорастет до перехода на жизнь без дачи взятки чиновнику, начальнику, врачу, сантехнику невозможен переход к разумному правовому государству.
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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