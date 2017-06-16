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Транспорт МВД Омской области теперь страхует «Ингосстрах»
Завершился открытый аукцион на право оказания услуг по обязательному страхованию (ОСАГО) гражданской ответственности владельцев транспортных средств, находящихся на балансе МВД в Омской области. Эту услугу в течении года будет оказывать СПАО «Ингосстрах». Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Цена контракта составляет 9 млн рублей. В аукционе принимали участие 8 страховых компаний.
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