В Омске заменят более 900 лифтов в домах

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Омский Фонд капитального ремонта под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса отчитался о планах по ремонту на 2017 год.

Запланирован ремонт 1089 объектов. До 2019 года – 3 653 многоквартирных дома. По региональной программе в Омской области прошли 1 369 многоквартирных домов. Ремонтные работы в этом году завершены в 339 домах, в 208 работы продолжаются. По 240 домам разрабатывается проектно-сметная документация. Обновления коснутся 1 719 крыш, 106 фасадов, в 200 домах будут отремонтированы инженерные сети, заменены 909 лифтов. Эти данные предоставляет пресс-служба Фонда капремонта.