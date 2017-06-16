Здания-памятники Омска сдают в аренду по льготным ставкам

Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

15 июня 2017 года в Омской области принят закон о том, что теперь здания-памятники нуждающиеся в реставрации могут быть сданы в аренду по льготным ставкам.

Законопроект разработан по просьбе общественных деятелей. Арендаторы при этом будут обязаны в течении двух лет собрать и подготовить документы на реставрацию и не позднее семи лет с момента начала аренды отреставрировать историческое здание. Это позволит провести реставрацию исторически ценных зданий, не используя средств местного бюджета.

Рассмотрение заявлений арендаторов будет рассматриваться правительством Омской области с учетом особенностей каждого конкретного случая и на определенный, оговоренный срок.