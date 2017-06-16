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НовостиОбщество в Омске

Прогноз погоды в Омске со 16 по 18 июня

Прогноз погоды в Омске со 16 по 18 июня
Предварительный прогноз: жаркие выходные с температурой до +32 градусов. В субботу местами возможен небольшой дождь.
16.06.2017 06:00
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Сегодня, 16 июня, ожидается солнечная погода без осадков. Утром температура +18 градусов, днем столбик термометра поднимется до +32. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. 

В субботу, 17 июня, жару слегка развеет небольшой дождь. К вечеру почти все облака рассеются. Утром +21, днем до +31 градуса. Ветер юго-восточный порывистый, усилится при дожде. Атмосферное давление в пределах нормы и будет падать.  

На воскресенье, 18 июня, синоптики обещают жаркую солнечную погоду. Осадков не ожидается. Температура утром +20, днем до +32 градусов. От зноя будет спасть порывистый юго-восточный ветер. Атмосферное давление низкое и продолжит падать.

По данным открытых интернет-источников в начале следующей недели ожидается некоторое похолодание. Столбик термометра опустится до +23 градусов. .

Напоминаем, что прогноз предварительный.

Омскпресс желает всем замечательных выходных.

Автор: Алина Савельева
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