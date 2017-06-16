Новости → Общество в Омске
Прогноз погоды в Омске со 16 по 18 июня
Сегодня, 16 июня, ожидается солнечная погода без осадков. Утром температура +18 градусов, днем столбик термометра поднимется до +32. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.
В субботу, 17 июня, жару слегка развеет небольшой дождь. К вечеру почти все облака рассеются. Утром +21, днем до +31 градуса. Ветер юго-восточный порывистый, усилится при дожде. Атмосферное давление в пределах нормы и будет падать.
На воскресенье, 18 июня, синоптики обещают жаркую солнечную погоду. Осадков не ожидается. Температура утром +20, днем до +32 градусов. От зноя будет спасть порывистый юго-восточный ветер. Атмосферное давление низкое и продолжит падать.
По данным открытых интернет-источников в начале следующей недели ожидается некоторое похолодание. Столбик термометра опустится до +23 градусов. .
Напоминаем, что прогноз предварительный.
Омскпресс желает всем замечательных выходных.
Читайте также:
В Омске собирают подписи против застройки Губернаторского сквера
Участок сквера на Набережной Тухачевского в Омске вновь стал яблоком раздора.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омский банк «Сибэс» признан официально банкротом
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня