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В Омске подали в суд на предприятие за слив отходов

В ходе проверки было установлено что, действительно, ЗАО «Новорождественское» свозит навоз и другие отходы животноводства на земли сельхозназначения, рядом с сельским кладбищем. Обнаружили кишечную палочку и яйца гельминтов.

От больных животных в почву с навозом могут попасть и возбудители опасных заболеваний, переносчиками которых являются заразившийся скот. За умышленную порчу земель, ответственным руководителям грозит административная ответственность. Материалы дела будут рассматриваться в Исилькульском городском суде.