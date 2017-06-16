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В Омске подали в суд на предприятие за слив отходов
В ходе проверки было установлено что, действительно, ЗАО «Новорождественское» свозит навоз и другие отходы животноводства на земли сельхозназначения, рядом с сельским кладбищем. Обнаружили кишечную палочку и яйца гельминтов.
От больных животных в почву с навозом могут попасть и возбудители опасных заболеваний, переносчиками которых являются заразившийся скот. За умышленную порчу земель, ответственным руководителям грозит административная ответственность. Материалы дела будут рассматриваться в Исилькульском городском суде.
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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