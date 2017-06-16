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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске подали в суд на предприятие за слив отходов

В Омске подали в суд на предприятие за слив отходов
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В Омский Россельхознадзор обратились жители Исилькульского района, возмущенные порчей земель у деревни Евсюки.
15.06.2017 23:03
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В ходе проверки было установлено что, действительно, ЗАО «Новорождественское» свозит навоз и другие отходы животноводства на земли сельхозназначения, рядом с сельским кладбищем. Обнаружили кишечную палочку и яйца гельминтов.

От больных животных в почву с навозом могут попасть и возбудители опасных заболеваний, переносчиками которых являются заразившийся скот. За умышленную порчу земель, ответственным руководителям грозит административная ответственность. Материалы дела будут рассматриваться в Исилькульском городском суде.

Автор: Екатерина Анисенко
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