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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске поезд сбил человека

В Омске поезд сбил человека
Источник картинки
Публичная страница «ЧП Омск» сообщает о происшествии на одном из железнодорожных переездов.
15.06.2017 22:08
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15 июня 2017 года около 15.00 на 8 километре перегона станций Омск-Восточный и Универсальная, на переезде по ул. 3-я Транспортная поезд сбил мужчину. Тело пострадавшего молодого человека разорвало на части. Документов, подтверждающих его личность при нем обнаружено не было. Также доподлинно не известны причины по которым произошла трагедия.

 

Очевидцы утверждают, что парень намеренно кинулся в середину проезжающего состава и шансов выжить у него не было. По этому инциденту следственным управлением ведется расследование. Эксперты все больше склонны верить в неслучайность произошедшего.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 81
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