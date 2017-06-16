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НовостиОбщество в Омске

Безруков выразил благодарность Путину за Омский культурный форум

Безруков выразил благодарность Путину за Омский культурный форум
Источник картинки
Безруков участвовал в форуме «Единой России» прошедшем в городе Омске 25 апреля этого года, где обсуждалась проблема развития детских театров и ТЮЗов.
15.06.2017 21:53
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Народный артист России и художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» поблагодарил президента за его внимание и поддержку детских театров. После выступления Сергея Безрукова в Омске правительством Российской Федерации была инициирована программа по финансированию гастролей региональных ТЮЗов.

На форуме в Омске обсуждалась проблема развития театров и ТЮЗов. Спасибо за развитие детской темы...

...Но что-то чудовищное происходит вокруг картины Учителя «Матильда». Фильм, который еще не вышел, пытаются запретить. Беспокоят и обыски у режиссера Кирилла Серебренникова. Кому это нужно?

— спросил актер.

Президент не стал ничего заявлять в отношении фильма, его сторонников и противников, тем самым дистанцируясь от культурно-политических дрязг.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 113
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