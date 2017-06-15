Новости → Спорт в Омске
«Йога-марафон» пройдет в парке 300-летия Омска
Всех желающих вне зависимости от возраста и уровня физической подготовленности приглашают на «Йога-марафон» на стадион в парк 300-летия Омска (улица Ватутина, 21/1). Спортивный праздник состоится 18 июня с 10:00 до 14:00 часов.
На мероприятии, как сообщает пресс-служба омской мэрии, будет показана открытая йога-сессия, где тренеры и инструкторы городских йога студий и фитнес клубов представят асаны и комплексы упражнений из различных областей йоги.
Кроме традиционных направлений, таких как хатха-йога, йога для всей семьи, будут продемонстрированы асаны с элементами парной и расслабляющей йоги. Для молодых родителей предусмотрена программа «Беби-йога», которая включает в себя комплекс упражнений для занятий с детьми.
Мероприятие бесплатно. Организаторы просят омичей взять с собой коврик для подобных занятий.
Ежегодно Международный день йоги отмечается 21 июня и объединяет любителей йоги и сторонников здорового образа жизни во многих странах. Проведение «Йога-марафона» в нашем городе стало уже доброй традицией. С каждым годом количество участников, проявляющих интерес к практикам различных направлений йоги, становится все больше. Приятно осознавать, что древняя индийская традиция по укреплению здоровья человека по-прежнему актуальна и в современном мире,
- отметил директор профильного департамента Михаил Расин.
Стоит добавить, что в омских парках и скверах начался бесплатный проект «Йога в парках и фитнес-зарядки». В проект входят: йога, фитнес, зарядки, скандинавская ходьба и другое. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров.
Читайте также:
Омская спорсменка заняла первое место в чемпионате России по гиревому спорту
Ольга Яременко получила золотую медаль в категории «Рывок», 196 раз подняв 24-килограммовую гирю.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня