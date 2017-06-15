«Йога-марафон» пройдет в парке 300-летия Омска

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Всех желающих вне зависимости от возраста и уровня физической подготовленности приглашают на «Йога-марафон» на стадион в парк 300-летия Омска (улица Ватутина, 21/1). Спортивный праздник состоится 18 июня с 10:00 до 14:00 часов.

На мероприятии, как сообщает пресс-служба омской мэрии, будет показана открытая йога-сессия, где тренеры и инструкторы городских йога студий и фитнес клубов представят асаны и комплексы упражнений из различных областей йоги.

Кроме традиционных направлений, таких как хатха-йога, йога для всей семьи, будут продемонстрированы асаны с элементами парной и расслабляющей йоги. Для молодых родителей предусмотрена программа «Беби-йога», которая включает в себя комплекс упражнений для занятий с детьми.

Мероприятие бесплатно. Организаторы просят омичей взять с собой коврик для подобных занятий.

Ежегодно Международный день йоги отмечается 21 июня и объединяет любителей йоги и сторонников здорового образа жизни во многих странах. Проведение «Йога-марафона» в нашем городе стало уже доброй традицией. С каждым годом количество участников, проявляющих интерес к практикам различных направлений йоги, становится все больше. Приятно осознавать, что древняя индийская традиция по укреплению здоровья человека по-прежнему актуальна и в современном мире,

- отметил директор профильного департамента Михаил Расин.

Стоит добавить, что в омских парках и скверах начался бесплатный проект «Йога в парках и фитнес-зарядки». В проект входят: йога, фитнес, зарядки, скандинавская ходьба и другое. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров.