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НовостиОбщество в Омске

Росгвардейцы предложили охранять Большереченский зоопарк

Росгвардейцы предложили охранять Большереченский зоопарк
Ежесуточное ночное инспектирование начнется с 1 июля 2017 года.
15.06.2017 17:12
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Как ранее писал Омскпресс, на прошлой неделе в ночное время двое сельских жителей проникли в Большереченский зоопарк и убили трех птиц. Жертвами стали две краснокнижные птицы: кудрявый пеликан, даурский журавль, а также цесарка обыкновенная.

После  происшествия представители Росгвардии не смогли остаться в стороне. Они предложили организовать охрану единственного в России сельского зоопарка, в котором содержится более 200 видов и более 2 000 экземпляров животных со всего  мира, из них около 50 видов  занесены  в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

Так, с 01 июля 2017 года сотрудники вневедомственной охраны  будут осуществлять ежесуточное ночное  инспектирование территории зоопарка в 8,5 гектаров.  Кроме того, дополнительно предусмотрено и использование кнопки  тревожной сигнализации, при срабатывании которой незамедлительно прибудет группа задержания Росгвардии.

Автор: Алина Савельева
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