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Росгвардейцы предложили охранять Большереченский зоопарк
Как ранее писал Омскпресс, на прошлой неделе в ночное время двое сельских жителей проникли в Большереченский зоопарк и убили трех птиц. Жертвами стали две краснокнижные птицы: кудрявый пеликан, даурский журавль, а также цесарка обыкновенная.
После происшествия представители Росгвардии не смогли остаться в стороне. Они предложили организовать охрану единственного в России сельского зоопарка, в котором содержится более 200 видов и более 2 000 экземпляров животных со всего мира, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
Так, с 01 июля 2017 года сотрудники вневедомственной охраны будут осуществлять ежесуточное ночное инспектирование территории зоопарка в 8,5 гектаров. Кроме того, дополнительно предусмотрено и использование кнопки тревожной сигнализации, при срабатывании которой незамедлительно прибудет группа задержания Росгвардии.
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