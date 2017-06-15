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В центре Омска и в Нефтянниках перекроют дороги из-за ремонта труб
Из-за ремонта труб в Центральном и Советском округах Омска временно перекроют несколько дорог. Соответствующая информация была размещена сегодня, 15 июня, на официальном сайте АО «Омск РТС».
Так, в центре города будут перекрыты следующие участки дорожной сети:
- с 08:00 часов 16 июня до 20:00 часов 5 августа участок улицы Чкалова от улиц Пушкина до улицы Маршала Жукова;
- с 20:00 часов 23 июня до 05:00 часов 26 июня участок улицы Маршала Жукова на пересечении с улицей Чкалова.
В Советском округе движение транспорта будет запрещено по следующим участкам:
- с 8:00 часов 16 июня до 20:00 часов 25 июля участок улицы 20-го Партсъезда от улицы Нефтезаводская до жилого дома № 34 по улице 20-го Партсъезда;
- с 21:00 часов 16 июня до 05:00 часов 19 июня участок улицы Нефтезаводская в створе улицы 50 лет Профсоюзов (между улицей 22 Апреля и 50 лет Профсоюзов).
Водителей просят заранее скорректировать свой маршрут в соответствие со временными ограничениями движения.
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