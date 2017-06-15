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НовостиБизнес в Омске

В Заксобрании Омской области вернулись к вопросу об арендной плате за землю

В Заксобрании Омской области вернулись к вопросу об арендной плате за землю
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Владимир Варнавский выступил с обращения к СМИ и недовольным предпринимателям.
15.06.2017 16:18
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Сегодня, 15 июня, на очередном пленарном заседании депутаты регионального Законодательного Собрания вернулись к вопросу развития и поддержки предпринимательства. Снова был поднят резонансный вопрос об арендной плате за землю по 108-му постановлению Правительства Омской области. Спикер областного парламента Владимир Варнавский в своем обращении ответил на коллективные обращения предпринимателей.

Он отметил, что данный вопрос уже не один раз обсуждали и в Правительстве Омской области, и в Законодательном Собрании. 

В прошлом месяце, 31 мая текущего года, Правительством региона приняло постановление, в котором с 1 января 2018 года предусмотрено значительное снижение размера арендной платы за земельные участки. Но, осталась масса вопросов о расчете по арендным платежам за период с 11 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года.

По словам Варнавского, данные вопросы должны решаться в правовом поле, с учетом требования гражданского и бюджетного законодательства, что требует системного подхода в решении вопросов межбюджетных отношений.

Уже не раз отмечалось: в соответствии с Земельным кодексом, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений» полномочиями по установлению порядка определения размера арендной платы за земельные участки и в 2015 году, и в настоящее время наделено Правительство Омской области. Это соответствует как федеральной практике, так и практике большинства субъектов Российской Федерации,

- заявил спикер.

Варнавский против спекуляции вокруг данного вопроса и уверен, что необходимо к его решению подходить взвешенно с позиции соблюдения федерального законодательства.

На заседании Правительства Омской области 31 мая 2017 года принято решение о создании рабочей группы, которая должна организовать и провести системную работу со всеми заинтересованными сторонами,

- добавил парламентарий.

Стоит отметить, что в состав группы войдут депутаты регионального Заксобрания:  Степан Бонковский,  Сергей Калинин и Валерий Кокорин.

Еще на прошлой неделе, 7 июня, на заседании комитета Законодательного Собрания по собственности было принято решение о подготовке конкретных предложений по расчетам за аренду этих земельных участков.

По мнению Варнавского,  будет найдено согласованное решение вопроса.

Автор: Алина Савельева
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