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Пьющая омичка устроила аварию, в которой пострадали трое детей
Как ранее писал Омскпресс, в минувшую среду, 14 июня, в вечернее время на улице 75-ой Гвардейской бригады произошло ДТП двух ВАЗов, в результате которого пострадали трое детей.
В больницу увезли двух 5-летних мальчиков и 11-летнюю девочку.
Как выяснили сотрудники полиции, спровоцировавшая аварию 30-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2110, была ранее лишена права управления транспортными средствами. Ее поймали пьяной за рулем.
В отношении женщины возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей грозит административный штраф в 30 тысяч рублей, а возможно и административный арест до 15 суток. Или же ее могут отравить на 200 часов обязательных работ.
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*«Мр. Райт».
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