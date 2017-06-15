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На зарплату омским учителям и питание школьников добавили более 1 миллиарда рублей
Сегодня, 15 июня, в ходе заседании регионального парламента в бюджет региона были приняты изменения. Так, доходы Омской области возросли на 3 миллиарда рублей, составив 73,6 миллиардов рублей. Вместе с тем на 2,9 миллиардов рублей увеличились и расходы, которые теперь составляют 75,5 миллиардов.
Как сообщает «СуперОмск», в этом году на сферу образования дополнительно, к ранее выделенным 17 миллиардам рублей на год, добавили из бюджета порядка 1,1 миллиарда рублей. В эту сумму входят не только увеличение зарплаты преподавателей и покупка учебников, но и организация льготного питания в школах, софинансирование грантов и поощрение лучших учителей.
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