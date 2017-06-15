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Мероприятие пройдет в субботу, 17 июня, в 12:00 в парке на Королева.

В субботу в Омске пройдет первый праздник кумыса

Послезавтра, 17 июня, в парке на Королева пройдет первый в Омске «Праздник кумыса», который организует Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» при поддержке мэрии.

Гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов, интеллектуальная игра «Тогыз кумалак», традиционные забавы, а также выставка предметов народного творчества, казахской литературы и национального напитка, сообщает пресс-служба омской мэрии.

В парке поставят национальную юрту, где все желающие смогут сделать фотографию и познакомиться с бытом казахского народа. «Этот праздник издревле отмечался в теплое время года, когда кобылицы начинали в достатке давать молоко, из которого готовили кумыс. Им угощали путников, зашедших в дом, соседей, родственников и всех желающих отведать этот целебный и бодрящий напиток,

— рассказала председатель Омской региональной общественной организации Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» Алтынай Жунусова.

«Праздник кумыса» стартует в субботу, 17 июня, в 12:00 часов по адресу: проспект Королева, 20.