В Омской области пятеро рабочих отравились метаном

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Омские следователи начали проверку по факту отравления метаном пятерых рабочих предприятия Калачинского городского поселения.

Как сообщает областной Следком, вчера, 14 июня, около 11:30 часов пятеро сотрудников очистного сооружения «Куликовские» спустились в помещение насосной станции, чтобы произвести ремонтные работы. После закрытия задвижки, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан начали заполнять помещение.

У всех мужчин медики диагностировали острое отравление метаном. Двое рабочих в настоящее время находятся в реанимации.

Следователи ищут лиц, ответственных за технику безопасности на предприятии. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.