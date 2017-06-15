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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области пятеро рабочих отравились метаном

В Омской области пятеро рабочих отравились метаном
Двое мужчин находятся в реанимации.
15.06.2017 14:16
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Омские следователи начали проверку по факту отравления метаном пятерых рабочих предприятия Калачинского городского поселения.

Как сообщает областной Следком, вчера, 14 июня, около 11:30 часов пятеро сотрудников очистного сооружения «Куликовские» спустились в помещение насосной станции, чтобы произвести ремонтные работы. После закрытия задвижки, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан начали заполнять помещение.

У всех мужчин медики диагностировали острое отравление метаном. Двое рабочих в настоящее время находятся в реанимации.

Следователи ищут лиц, ответственных за технику безопасности на предприятии. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.

Автор: Анна Гапошина
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