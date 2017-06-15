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В Омской области пятеро рабочих отравились метаном
Омские следователи начали проверку по факту отравления метаном пятерых рабочих предприятия Калачинского городского поселения.
Как сообщает областной Следком, вчера, 14 июня, около 11:30 часов пятеро сотрудников очистного сооружения «Куликовские» спустились в помещение насосной станции, чтобы произвести ремонтные работы. После закрытия задвижки, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан начали заполнять помещение.
У всех мужчин медики диагностировали острое отравление метаном. Двое рабочих в настоящее время находятся в реанимации.
Следователи ищут лиц, ответственных за технику безопасности на предприятии. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.
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