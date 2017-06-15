Новости → Общество в Омске
Проездной «Повременной» появится в продаже 16 июня
Разафишированный старт продаж нового электронного проездного «Повременной», дающего право на пересадку в течение 30 минут за 1 рубль, отложили на день. Юридические нюансы не позволили исполнить обещанное.
Как сообщает «Омск-информ», решение о внедрении проездных вступило в силу только сегодня, 15 июня, поэтому карты «Омск» появятся в продаже только 16 июня.
По словам заместителя директора департамента транспорта Игоря Кожухова, в минувшую среду, 14 июня в решение горсовета были внесены изменения. Запустить проездной в продажу можно лишь на следующий день после публикации решения, а решение было опубликовано только сегодня, 15 июня, в газете «Третья столица». Проездные в киоски завезены и их уже можно запустить в продажу. Но, в связи с тем, что пополнить проездные сегодня еще нельзя, то было принято решение начать реализацию карт в пятницу, 16 июня.
Напомним, по новым проездным поездку с пересадкой омичи смогут совершать всего за 22 рубля.
Читайте также:
Глава Омской области доволен миром и согласием в отношениях разных национальностей в регионе
Губернатор Виктор Назаров выступил с отчетом о работе облправительства за 2016 год.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омской области официально открыли 3 пляжа
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня