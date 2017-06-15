Проездной «Повременной» появится в продаже 16 июня

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Разафишированный старт продаж нового электронного проездного «Повременной», дающего право на пересадку в течение 30 минут за 1 рубль, отложили на день. Юридические нюансы не позволили исполнить обещанное.

Как сообщает «Омск-информ», решение о внедрении проездных вступило в силу только сегодня, 15 июня, поэтому карты «Омск» появятся в продаже только 16 июня.

По словам заместителя директора департамента транспорта Игоря Кожухова, в минувшую среду, 14 июня в решение горсовета были внесены изменения. Запустить проездной в продажу можно лишь на следующий день после публикации решения, а решение было опубликовано только сегодня, 15 июня, в газете «Третья столица». Проездные в киоски завезены и их уже можно запустить в продажу. Но, в связи с тем, что пополнить проездные сегодня еще нельзя, то было принято решение начать реализацию карт в пятницу, 16 июня.

Напомним, по новым проездным поездку с пересадкой омичи смогут совершать всего за 22 рубля.