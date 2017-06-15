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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске осудили двоих бандитов-вымогателей

В Омске осудили двоих бандитов-вымогателей
В преступную группу входило 6 человек. Остальные в федеральном розыске.
15.06.2017 13:15
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В Омском областном суде завершили рассмотрение уголовного дела по факту вымогательства и бандитизма, совершенных двумя омичами 44 и 56 лет.

56-летний мужчина с целью хищения денег создал преступную группу из 6 человек. С 2012 по 2014 преступники совершили разбойное нападение, 2 поджога автомобилей и за 6 раз под угрозой оружия вымогали у граждан деньги на сумму от 50 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, при обыске жилищ фигурантов стражи порядка нашли 7 единиц огнестрельного и 23 единицы холодного оружия.

Боясь расправы, потерпевшие в полицию не обращались. Как сообщили в областном УМВД, всего фигуранты причинили гражданам ущерб на сумму около 1,4 миллионов рублей. По местам их жительства большая часть суммы была найдена и арестована в счет возмещения ущерба.

Как уже сообщал Омскпресс, 19 мая присяжные признали факт создания преступной банды доказанным.

Сегодня, 15 июня, суд назначил 56-летнему омичу наказание в виде 15 лет лишения свободы, а 44-летнему – 9 лет.

Остальные члены преступной группы скрылись от следствия. Сейчас они объявлены в федеральный розыск.

 

Автор: Анна Гапошина
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