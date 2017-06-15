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НовостиОбщество в Омске

Глава Омской области доволен миром и согласием в отношениях разных национальностей в регионе

Глава Омской области доволен миром и согласием в отношениях разных национальностей в регионе
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Губернатор Виктор Назаров выступил с отчетом о работе облправительства за 2016 год.
15.06.2017 12:15
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Сегодня, 15 июня, Глава Омской области Виктор Назаров рассказал об итогах работы облправительства за 2016 год. В своем отчете Глава региона коснулся не только экономической ситуации, но и о состоянии области в целом, уделив внимание взаимодействию представителей разных религий и национальностей.

Губернатор отметил, что гордость омского региона – хорошие отношения между людьми разного вероисповедания и разной национальной принадлежности. При этом, по словам Виктора Назарова, более 90% опрошенных омичей положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Благоприятная ситуация в межнациональном взаимодействии позволяет Омской области становиться площадкой для проведения различных мероприятий федерального и международного уровней.

Также Глава региона отметил важность общественных объединений в сохранении мира и согласия в отношениях между разными религиями и национальностями. В 2016 году 22 таких организации получили поддержку от государства, отметили в Правительстве Омской области.

Без внимания Губернатор не оставил и такое грядущее событие как юбилей ветеранского движения Омской области. В 2017 году ему исполнится 50 лет. В честь знаменательного события в регионе пройдут различные мероприятия, участие в которых также примут предприятия и общественники.

Автор: Анна Гапошина
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