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НовостиПроисшествия в Омске

Омичка отсудила 17 тысяч рублей у хозяев злой собаки

Омичка отсудила 17 тысяч рублей у хозяев злой собаки
Животное напало на женщину в ноябре 2016 года, искусав ей руки и ноги.
15.06.2017 11:15
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Омичка, покусанная собакой, взыскала с хозяйки животного более 17 тысяч рублей.

В конце ноября прошлого года возле дома по улице 6-я Ленинградская на женщину покусала собака. Омичка получила несколько укусов в области рук и ног, также собака разгрызла пострадавшей пуховик. Женщине потребовалось медикаментозное лечение.

Суду были представлены чеки из аптеки о приобретении истицей рекомендованных лекарственных препаратов,

- сообщили в областной Прокуратуре.

Как оказалось, хозяйка животного выпустила его без намордника погулять в своем дворе, однако собака выбежала с придомовой территории и напала на омичку.

Ленинский районный суд Омска постановил взыскать с хозяйки животного 10 тысяч рублей за моральный вред и более 7 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Решение вступило в законную силу.

Автор: Анна Гапошина
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