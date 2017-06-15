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Омичка отсудила 17 тысяч рублей у хозяев злой собаки
Омичка, покусанная собакой, взыскала с хозяйки животного более 17 тысяч рублей.
В конце ноября прошлого года возле дома по улице 6-я Ленинградская на женщину покусала собака. Омичка получила несколько укусов в области рук и ног, также собака разгрызла пострадавшей пуховик. Женщине потребовалось медикаментозное лечение.
Суду были представлены чеки из аптеки о приобретении истицей рекомендованных лекарственных препаратов,
- сообщили в областной Прокуратуре.
Как оказалось, хозяйка животного выпустила его без намордника погулять в своем дворе, однако собака выбежала с придомовой территории и напала на омичку.
Ленинский районный суд Омска постановил взыскать с хозяйки животного 10 тысяч рублей за моральный вред и более 7 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Решение вступило в законную силу.
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