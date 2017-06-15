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К октябрю в Омске на улице Музейной появится пешеходный бульвар
В Омске продолжаются работы по благоустройству улиц. Одним из важных объектов является улица Музейная, около будущего культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь». Как заверяют в Правительстве Омской области, до 1 июля на объекте завершатся работы по перекладке инженерных коммуникаций. Таким образом, уже в следующем месяце «Омскоблстройзаказчик» с привлечением инвестора ООО СК «Идеалстрой» приступят к благоустройству.
Согласно проекту архитекторов института «Омскгражданпроект» рядом с музейным комплексом появятся малые архитектурные формы, лавочки и освещение.
Пешеходную зону планируется выложить тротуарной плиткой, а в центре улицы - установить памятный знак, посвящённый знаменитым путешественникам и естествоиспытателям, деятельность которых была связана с Омской областью,
- пояснили в Облправительстве.
На улице высадят новые деревья и кустарники, среди которых голубые ели, туя, барбарис, калина, кизильник и гортензия. Все работы планируется завершить в сентябре.
Согласно исторической справке, улица Музейная получила своё название от первого специально построенного в 1896-1897 годах здания Музея Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, в котором сейчас расположен музей Просвещения.
Напомним, что «Эрмитаж-Сибирь» станет филиалом прославленного Санкт-Петербургского музея с размещением экспозиций Эрмитажа и образовательным центром для изучения культуры и искусства.
Фото: Правительство Омской области
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