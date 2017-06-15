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В уборке было задействовано несколько КАМАЗов.

Омичка добилась ликвидации свалки во дворе после обращения к Путину

Как ранее сообщал Омскпресс, накануне в соцсетях появилось видеообращение омички к Президенту РФ Владимиру Путину. Жительница Советского округа Омска обратилась к Главе государства с просьбой повлиять на местных чиновников, по вине которых, как считает омичка, во дворе дома №6А по улице 22 Апреля образовалась стихийная свалка.

Как рассказала девушка, во дворе уже 3 года копится мусор, который постоянно приносят не только жители близлежащих домов, но и сотрудники расположенных неподалеку магазинов и управляющих компаний.

Владимир Владимирович, пожалуйста, создайте распоряжение, чтобы здесь навели порядок, потому что без вашей команды ничего не изменится. Заранее спасибо! Женщина просит президента, как последнюю инстанцию, навести наконец порядок,

- обратилась омичка к Президенту.

На видео откликнулись омские чиновники. По словам очевидцев, мусор за день вывезло несколько КАМАЗов. Стихийную свалку ликвидировали.

Отметим, что в комментариях к записи в соцсетях омичи утверждают, что мусор с указанного места ранее вывозили, а скопление отходов образовывалось по вине жителей вновь и вновь.

Фото: группа Вконтакте «Омск Live».