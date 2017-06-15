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На улицах Граничной и 25-й Северной завершился ремонт дорог
В Омске продолжаются работы по ремонту дорожного полотна. Как отметили в мэрии, в этом году некоторые работы проходят с опережением графика.
Так улицу 25-ю Северную привели в порядок на полтора месяца раньше срока. Интересно, что по контракту работы должны были завершиться в конце июля. Сказалась ли спешка на качестве работ пока не известно. Таким образом, дорожное покрытие уже двух улиц отремонтировано. Первым дорожным объектом с новым асфальтом стала улица Граничная.
Указание президента России Владимира Путина помочь Омску с дорогами, данное на прошлогодней прямой линии, позволило привлечь для этих целей беспрецедентный объем средств из федерального и регионального бюджетов - более двух миллиардов рублей за последние два года,
- сообщил омский Градоначальник Вячеслав Двораковский.
По его словам, в прошлом году в порядок привели 57 дорожных объектов. В 2017 году ко Дню города отремонтируют дорожное полотно на 31 объекте. И к холодам завершат работы еще на двух улицах.
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