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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области уровень воды в Иртыше поднялся до 8 метров

В Омской области уровень воды в Иртыше поднялся до 8 метров
На территории региона подтопленными остаются 73 приусадебных участка. 
15.06.2017 10:15
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На территории Омской области уровень воды в Иртыше постепенно начинает снижаться. Большая вода держится в двух северных районах. 

Так, в Усть-Ишимском районе около населенного пункта Усть-Ишим уровень воды в Иртыше поднялся до отметки 801 сантиметров. В ближайшие сутки ожидается его понижение на 2 сантиметра.

На территории района подтопленными остаются  44 приусадебных участка:  в  Усть-Ишиме – 9 приусадебных участков, Атеринке - 5, Ашеванах - 3, Слободчиках – 17, Большой Тебенде – 3, Эбаргуле - 7.  

Связь с 8 населенными пунктами все еще не восстановлена. От мира остаются отрезанными Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи, куда организована доставка продуктов и медикаментов по реке Ишим.  

Кроме того, затруднено автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами Большебичинского СП: Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича, Кайсы, Вятка.

На месте задействованы 355 человек и 99 единиц техники, из которых от МЧС 267 человека и 46 единиц техники. 

В Тарском районе у города Тара уровень воды в Иртыше за сутки снизился на 1 сантиметр и составляет 555 сантиметров. Ожидается дальнейшее понижение уровня воды.  

На территории района подтопленными остаются 29 приусадебных участка. На месте работают 15 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС 3 человека и 1 единица техники. 

Телефон ЕДДС Усть-Ишимского муниципального района: (38150)2-13-00.

Телефон ЕДДС Тарского муниципального района: (38171)2-00-05.

Телефон Доверия ГУ МЧС России по Омской области: (3812)94-83-33, телефон МЧС: 101.  

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Автор: Алина Савельева
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