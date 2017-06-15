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НовостиЭкономика в Омске

Омская область будет продавать топливную компанию

Омская область будет продавать топливную компанию
Чиновники отмечают, что последние несколько лет предприятие приносит одни убытки.
15.06.2017 09:15
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В минувшую среду, 14 июня, в ходе заседания кабинета министров Омской области подняли вопрос о продаже АО «Омская топливная компания». По словам главы регионального Минимущества Бориса Смольникова, госпакет акций на 100% уставного капитала предприятия включат в прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы.

Такое решение чиновники обосновали тем, что последние 4 года «Омская топливная компания» приносит только убытки.

По итогам 2016 года состояние общества характеризуется финансовой неустойчивостью и низкой эффективностью. Нестабильность хозяйственной деятельности наблюдается с 2012 года,

- приводит слова Бориса Смольникова «Новый Омск».

С продажи компании омская казна сможет пополниться более чем на 23 миллиона рублей.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 359
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