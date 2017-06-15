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Состояние заказника «Озеро Ленёво» улучшилось
Недавно на территории государственного природного заказника регионального значения «Озеро Ленёво» прошла рабочая встреча БУ Омской области «Управление по охране животного мира», муниципального казенного учреждения «Пять озёр – Муромцево» и предпринимателей, оказывающих рекреационные услуги для посетителей в целях проверки готовности территории к туристическому сезону.
Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, была обследована территория, которая обслуживается предпринимателем М.С. Роденко. Отмечено, что состояние на вверенном участке улучшилось по сравнению с прошлыми годами. Это подтверждает густой травянистый покров, который вырос на вытоптанных участках. Кроме того, были обнаружены растения, которые занесены в Красную книгу.
Для посетителей на каждое туристическое место выдаются мешки для сбора мусора. Мусор постоянно убирается и вывозится с территории заказника. Вместо кострищ, посетителям выдаются мангалы, таким образом, не выжигается травянистый и почвенный покров. Установлены и обслуживаются туалеты по санитарным нормам, снесены все бани раннее загрязняющие озеро стоками,
- добавляет пресс-служба регионального Минприроды.
Территория находится в чистоте и порядке. На нее нельзя заехать на машине. Для автомобилей предусмотрена стоянка.
Благоустройство территории у озера Ленево продолжается и на других рекреационных участках.
Стоит отметить, что сотрудничество участников встречи происходит по четырехстороннему соглашению: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, МКУ «Пять озёр – Муромцево», БУ «Управление по охране животного мира» и Администрация Муромцевского муниципального района. Есть намерение продолжать эффективное взаимодействие.
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