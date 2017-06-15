Омское УФАС прокомментировало повышение цен на бензин

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Компания «Газпром нефть» подняла оптовые цены на бензин, что привело к росту розничной цены.

По многочисленным обращениям жителей, которые связаны с увеличением цены на бензин для автомобилей в омском регионе, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области поясняет сложившуюся ситуацию.

Пресс-служба Омского УФАС напоминает омичам, что в городе основным продавцом на розничном рынке автомобильного бензина и дизельного топлива является ООО «Газпромнефть - Центр» (сеть АЗС «Газпромнефть»), на мелкооптовом рынке указанных нефтепродуктов - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Каждый день Омское УФАС проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на бензины и дизель. Таким образом, осуществляется контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов.

Так, с 01 января по 14 июня 2017 года рост цен на бензины и дизельное топливо (от 0,35 рубля за литр до 1,50 рубля за литр в зависимости от марки и вида топлива) произошел из-за повышения цен на мелкооптовом рынке нефтепродуктов - ООО «Газпромнефть - Региональные продажи». Последним, в свою очередь, пришлось увеличить стоимость вследствие повышения цен одним из крупнейших производителей нефтепродуктов - ПАО «Газпром нефть».

В результате получилось, что повышение розничных цен на нефтепродукты в Омской области произошло вследствие повышения оптовых цен в России.