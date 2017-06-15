Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
15
июня
чт
День +30
Вечер +26
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD 56.95 57.60
EUR 63.95 64.60
 ПокупкаПродажа

18+

StackRambler/2.0 (MSIE incompatible; News)

НовостиОбщество в Омске

Омское УФАС прокомментировало повышение цен на бензин

Омское УФАС прокомментировало повышение цен на бензин
Компания «Газпром нефть» подняла оптовые цены на бензин, что привело к росту розничной цены.
15.06.2017 08:45
Поделиться:

По многочисленным обращениям жителей, которые связаны с увеличением цены на бензин для автомобилей в омском регионе, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области поясняет сложившуюся ситуацию.

Пресс-служба Омского УФАС напоминает омичам, что в городе основным продавцом на розничном рынке автомобильного бензина и дизельного топлива является ООО «Газпромнефть - Центр» (сеть АЗС «Газпромнефть»), на мелкооптовом рынке указанных нефтепродуктов - ООО «Газпромнефть-Региональные продажи».

Каждый день Омское УФАС проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на бензины и дизель. Таким образом, осуществляется контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов.

Так, с 01 января по 14 июня 2017 года рост цен на бензины и дизельное топливо (от 0,35 рубля за литр до 1,50 рубля за литр в зависимости от марки и вида топлива) произошел из-за повышения цен на мелкооптовом рынке нефтепродуктов - ООО «Газпромнефть - Региональные продажи». Последним, в свою очередь, пришлось увеличить стоимость вследствие повышения цен одним из крупнейших производителей нефтепродуктов - ПАО «Газпром нефть».

В результате получилось, что повышение розничных цен на нефтепродукты в Омской области произошло вследствие повышения оптовых цен в России.

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 0
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Газпромнефть, УФАС, бензин, дизель, нефтепродукт, новости Омск, заправка, рост цен

Читайте также:

Изображение

Омский «Авангард» хочет взять шестого легионера в состав

Главный тренер Омского «Авангарда» рассказал о планах клуба.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Отопление, водоснабжение, канализация, консультация, монтаж
Строй-Быт, магазин сантехнического оборудования и мебели для ванных комнат
10 лет Октября, 219
Фирменный салон сантехники ведущего российского производителя «Тритон»
Тритон, салон сантехники
70 лет Октября, 25 к4
Большой выбор. От эконом до элитных
СОВА, салон ванных комнат и душевых кабин
70 лет Октября, 25 к4
Инженерная и бытовая сантехника. Индивидуальный подход. Скидки до 35%*
СантехMaster, магазин
Северная 5-я, 200/35
*1–30.06.17, подробности по т. 8 904 070-72-90.

Новости рубрики

Нарушение в документации Омского НПЗ не влияет на окружающую среду

Нарушение в документации Омского НПЗ не влияет на окружающую среду

422 просмотров, комментировать
ОмГТУ поднялся в Национальном рейтинге университетов России со 127-й на 46-ю строчку

ОмГТУ поднялся в Национальном рейтинге университетов России со 127-й на 46-ю строчку

319 просмотров, комментировать
Спасатели продолжают бороться с «большой водой» в Усть-Ишимском районе

Спасатели продолжают бороться с «большой водой» в Усть-Ишимском районе

356 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2337 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

2302 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1398 просмотров, комментировать 15

В конце пути

503 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

465 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед
ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

// Банк ВТБ (ПАО)

Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

// Банк ВТБ (ПАО)

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Степанова Марина Юрьевна
Степанова Марина Юрьевна

// В Омске во время замены водопровода обнаружены кости мамонта

Все упоминания (9)

Моденов Сергей Николаевич
Моденов Сергей Николаевич

// Глава Омской области познакомился с новым руководителем «МРСК Сибири»

Все упоминания (32)

Немчанинов Александр
Немчанинов Александр

// Омского рекламиста возмутил баннер с обнажённой девушкой в кокошнике

Все упоминания (20)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

УФМС, Управление Федеральной миграционной службы России по Омской области
УФМС, Управление Федеральной миграционной службы России по Омской области

// Порядок получения разрешения на работу в Москве

Все упоминания (108)

Омскгоргаз, ОАО
Омскгоргаз, ОАО

// Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Все упоминания (81)

ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС, ООО
ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС, ООО

// General Electric раскрутит Омску турбину

Все упоминания (2)

Популярно
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3153 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня

2352 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2227 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик