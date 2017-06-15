В Омске задержали пьяного водителя, устроившего погоню с экипажем Росгвардии

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В Кировском округе внимание инспекторов ДПС обратил на себя автомобиль «Toyota Carina», который на слишком большой скорости шёл по встречной полосе по ул. Волгоградской.

Транспортное средство преследовал экипаж Росгвардии. Омские автоинспекторы также подключились к преследованию нарушителя.

Пытаюсь уйти от погони, водитель иномарки допустил несколько грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд на красный сигнал светофора и движение по встречной полосе.

Автомобиль двигался в сторону Старого Кировска. Недалеко от дома №8 на ул. Мельничной преследователям удалось остановить нарушителя. Им оказался 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. В его отношений возбуждены 13 административных дел о правонарушениях.