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В Омске задержали пьяного водителя, устроившего погоню с экипажем Росгвардии
Транспортное средство преследовал экипаж Росгвардии. Омские автоинспекторы также подключились к преследованию нарушителя.
Пытаюсь уйти от погони, водитель иномарки допустил несколько грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд на красный сигнал светофора и движение по встречной полосе.
Автомобиль двигался в сторону Старого Кировска. Недалеко от дома №8 на ул. Мельничной преследователям удалось остановить нарушителя. Им оказался 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. В его отношений возбуждены 13 административных дел о правонарушениях.
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