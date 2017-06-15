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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске задержали пьяного водителя, устроившего погоню с экипажем Росгвардии

В Омске задержали пьяного водителя, устроившего погоню с экипажем Росгвардии
Источник картинки
В Кировском округе внимание инспекторов ДПС обратил на себя автомобиль «Toyota Carina», который на слишком большой скорости шёл по встречной полосе по ул. Волгоградской.
15.06.2017 04:17
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Транспортное средство преследовал экипаж Росгвардии. Омские автоинспекторы также подключились к преследованию нарушителя.

Пытаюсь уйти от погони, водитель иномарки допустил несколько грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд на красный сигнал светофора и движение по встречной полосе.

 

Автомобиль двигался в сторону Старого Кировска. Недалеко от дома №8 на ул. Мельничной преследователям удалось остановить нарушителя. Им оказался 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. В его отношений возбуждены 13 административных дел о правонарушениях.

Автор: Екатерина Анисенко
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