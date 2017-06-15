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НовостиБизнес в Омске

По 135 тысяч рублей выплатят Омским безработным на создание собственного бизнеса

По 135 тысяч рублей выплатят Омским безработным на создание собственного бизнеса
Защита бизнес проектов безработных жителей города состоялась в Омском региональном бизнес-инкубаторе.    
15.06.2017 03:48
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Экспертной комиссии были представлены семь бизнес-планов развития предприятия. После рассмотрения одобрение получили лишь четыре проекта, авторы которых получат выплаты для открытия собственного дела. 

Тем кто получил заветный «зелёный свет» выплатят по 135 тысяч рублей. Эти деньги каждый из начинающих предпринимателей сможет потратить на аренду помещения, лицензию, покупку оборудования и организацию новых рабочих мест. Последнее является одним из обязательных условий для предоставления выплаты.

Что конкретно показали в своих проектах начинающие бизнесмены в пресс-службе бизнес-инкубатора не уточняют.

Автор: Екатерина Анисенко
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