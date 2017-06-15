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НовостиСобытия в Омске

Проект благоустройства сквера Лицейского театра презентуют в СТЦ «Мега»

Проект благоустройства сквера Лицейского театра презентуют в СТЦ «Мега»
В пространстве Мега Дом культуры пройдет презентация проекта благоустройства сквера перед Лицейским театром 15 июня.
15.06.2017 03:40
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В разработке плана участвовали архитектор из Москвы Алексей Комов и деятели воркшопа по проектированию общественного пространства «Территориум: [ОМСК]», который состоялся в рамках работы Омской арт-резиденции.

Организаторы считают, что данный проект полностью удовлетворит потребности как самого и театра, так и жителей соседних домов. Деревянный архитектурный объект в пробном варианте появится в сквере уже в июне.

Презентация начнется в 14:00 по адресу: бульвар Архитекторов, 35, СТЦ «Мега», Дом культуры.

Автор: Екатерина Анисенко
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