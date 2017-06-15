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Проект благоустройства сквера Лицейского театра презентуют в СТЦ «Мега»
В разработке плана участвовали архитектор из Москвы Алексей Комов и деятели воркшопа по проектированию общественного пространства «Территориум: [ОМСК]», который состоялся в рамках работы Омской арт-резиденции.
Организаторы считают, что данный проект полностью удовлетворит потребности как самого и театра, так и жителей соседних домов. Деревянный архитектурный объект в пробном варианте появится в сквере уже в июне.
Презентация начнется в 14:00 по адресу: бульвар Архитекторов, 35, СТЦ «Мега», Дом культуры.
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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