Проект благоустройства сквера Лицейского театра презентуют в СТЦ «Мега»

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В разработке плана участвовали архитектор из Москвы Алексей Комов и деятели воркшопа по проектированию общественного пространства «Территориум: [ОМСК]», который состоялся в рамках работы Омской арт-резиденции.

Организаторы считают, что данный проект полностью удовлетворит потребности как самого и театра, так и жителей соседних домов. Деревянный архитектурный объект в пробном варианте появится в сквере уже в июне.

Презентация начнется в 14:00 по адресу: бульвар Архитекторов, 35, СТЦ «Мега», Дом культуры.