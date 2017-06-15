В Омске откроется предвыборный штаб Навального без самого оппозиционера

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Несмотря на то, что самого кандидата в президенты не будет на церемонии из-за административного ареста, открытие пройдет по расписанию, 18 июня.

17 июня, в субботу, мы открываем штабы в Братске и Иркутске, 18 июня — в Омске. Это все не меняется, Иркутск, Братск, Омск, ждите. Приедем и будем работать.

— комментирует Леонид Волков, координатор Навального.

Оппозиционный политик Алексей Навальный готовится к выдвижению своей кандидатуры в президенты Российской Федерации на 2018 год. В данный момент уже открыто 46 предвыборных штабов. Изначально планировалось, что 17-18 июня Навальный посетит Омск, Иркутск и Братск, чтобы присутствовать на церемонии открытия.

Однако, в связи с антикоррупционными митингами, оппозиционер был задержан полицией возле своего подъезда. Суд наказал Навального арестом на 30 суток за «призывы к несанкционированному митингу». Точной информации о месте открытия Омского штаба пока нет.