Омский «Авангард» хочет взять шестого легионера в состав

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В интервью, опубликованном на Russia-Hockey.ru, Андрей Скабелка поведал о том, что руководство клуба рассматривает предложение сформировать тройку нападающих из шведских легионеров. Однако подходящей кандидатуры на горизонте пока нет. Возможно после расширения НХЛ и формирования состава клуба «Лас-Вегас» что-то изменится. Скабелка положительно отзывается о шведских хоккеистах и их успехах, поэтому присматривается к тамошним игрокам.

На данный момент в Омском «Авангарде» пять легионеров, среди них двое нападающих, Дэннис Эверберг и Юхан Сундстрем, голкипер Доминик Фурх, а также защитники Эрик Густафссон и Юнас Анелёв. Если клуб возьмёт ещё одного иностранца в состав, он выйдет на рекорд в КХЛ.