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Из-за Росприроднадзора рассмотрение дела о буферных прудах затягивается
Региональный Росприроднадзор требует провести рекультивацию, а завод пытается отстоять эти грязные, но ценный водоемы. Проводимая нефтяниками реконструкция прудов, скорее всего и привела к тому, что сейчас они стали источниками опасных выбросов газов.
Камнем преткновения явилось окончание сроков аккредитации Центра Лабораторного анализа и Технических Измерений, специалистами которого было дано заключение о выбросах с прудов. Выяснилось, что анализ является правомочным и аккредитация еще была в силе. Более 40 новых документов приобщили к делу. Новое заседание пройдет в июле.
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