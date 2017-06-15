Из-за Росприроднадзора рассмотрение дела о буферных прудах затягивается

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Региональный Росприроднадзор требует провести рекультивацию, а завод пытается отстоять эти грязные, но ценный водоемы. Проводимая нефтяниками реконструкция прудов, скорее всего и привела к тому, что сейчас они стали источниками опасных выбросов газов.

Камнем преткновения явилось окончание сроков аккредитации Центра Лабораторного анализа и Технических Измерений, специалистами которого было дано заключение о выбросах с прудов. Выяснилось, что анализ является правомочным и аккредитация еще была в силе. Более 40 новых документов приобщили к делу. Новое заседание пройдет в июле.