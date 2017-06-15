Новости → События в Омске
Подведены итоги Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе»
Акция была проведена с 15 марта по 10 мая этого года партией «Единая Россия» по всей стране в рамках года экологии. В Омском регионе в событии участвовало более 20 тыс. школьников от 8 до 17 лет и 320 учебных заведений. Для подростков был проведен 451 экологический урок.
Главной целью акции было объяснить школьникам, что такое, собственно, мусор, выявить будущих эколидеров и потенциальных активистов в экологической сфере. Самым активным участникам будут вручены дипломы, а победителям сертификаты на путевку в «Артек».
Читайте также:
Авангардный арт-объект появится у Тарских ворот в Омске
15 июня в 18:00 в Омске появится необычный арт-объект.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Антикоррупционный митинг в Омске прошел без задержаний
Гран-при «Формулы моды» получила омичка Ольга Булева
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня