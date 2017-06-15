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НовостиСобытия в Омске

Подведены итоги Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе»

Подведены итоги Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе»
15 июня 2017 года, в Областном дендрологическом саду пройдет награждение победителей акции Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе».
15.06.2017 01:05
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Акция была проведена с 15 марта по 10 мая этого года партией «Единая Россия» по всей стране в рамках года экологии. В Омском регионе в событии участвовало более 20 тыс. школьников от 8 до 17 лет и 320 учебных заведений. Для подростков был проведен 451 экологический урок.

Главной целью акции было объяснить школьникам, что такое, собственно, мусор, выявить будущих эколидеров и потенциальных активистов в экологической сфере. Самым активным участникам будут вручены дипломы, а победителям сертификаты на путевку в «Артек».

Автор: Екатерина Анисенко
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