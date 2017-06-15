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Столкновение двух «ВАЗов» привело к травмам четырех человек
Столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-21043. За рулем десятки находилась 30-летняя женщина, выполнявшая разворот, когда ее автомобиль столкнулся с ВАЗ-21043. К сожалению, не обошлось легким испугом: четверо пострадавших были доставлены в больницу. На место ДТП прибыли три экипажа «Скорой» и пожарники.
Госпитализированы женщина-водитель и ее 5-летний пассажир, а также двое детей 5-ти (мальчик) и 9-ти лет (девочка) – пассажиры из второй машины. Причины, подробные обстоятельства и последствия происшествия будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции.
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